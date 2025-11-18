175 anni CDP, Sofia (Fondazione CDP): 'I talenti ci sono, la Cassa vuole metterli nelle condizioni di crescere'

"Per trovare soluzioni realmente innovative, sono necessarie idee nuove, e le idee nuove sono necessariamente idee giovani: ecco perché puntiamo sui giovani". Lo ha dichiarato Francesca Sofia, Direttrice Generale di Fondazione CDP, durante la presentazione dell'iniziativa "Valore per il Territorio" nell'ambito delle celebrazioni per i 175 anni di Cassa Depositi e Prestiti, alla sede di via Goito a Roma, illustrando uno stanziamento di mezzo milione di euro e ricordando che la Fondazione ha sostenuto negli ultimi anni decine di progetti di ricerca su temi come economia circolare, sostenibilità, inclusione lavorativa e rigenerazione dei territori.