4° Forum Space&Blue – Diretta il 18 novembre dalle 10

Torna l’appuntamento con il Forum Space&Blue. La quarta edizione, dal titolo “Valore e nuovi scenari per lʼItaliaˮ, si terrà a Roma mercoledì 18 novembre a partire dalle ore 10.00 presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Dopo le prime tre edizioni, il Forum Space&Blue si conferma come lʼappuntamento di riferimento per il dialogo tra lo Spazio, il Mare e l’Underwater, dimensioni strategiche per la competitività e lo sviluppo del Paese. I lavori saranno aperti dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e chiusi dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, alla presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali, associativi e industriali della Space&Blue Economy.

Tre i momenti centrali dell’evento.

La presentazione del 1° Rapporto Nazionale Space&Blue, la prima analisi dedicata al valore dell'interconnessione tra Economia dello Spazio ed Economia del Mare, realizzata dallʼOsservatorio Nazionale sullʼEconomia del Mare - Ossemare di Informare, con il contributo scientifico del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne in collaborazione con Assonautica Italiana di Unioncamere per avviare lʼOsservatorio Nazionale Space&Blue legato al progetto Space&Blue.

Un nuovo strumento per misurare il contributo di questi ecosistemi al sistema economico nazionale, evidenziandone dimensioni, impatto strategico e potenzialità di crescita. La presentazione dei risultati del bando multitematico Space and Blue dell'Agenzia Spaziale Italiana, per valorizzare progetti e tecnologie e favorire lo sviluppo di una filiera industriale, scientifica e tecnologica integrata.

Dalla ricerca all'innovazione, nuove opportunità per la convergenza tra Spazio e Mare.

La presentazione della nuova piattaforma “Space Blue Underwater NEXUS”, dedicata alla connessione tra le tre dimensioni dello Spazio, del Mare e dell'Underwater. Un passo verso una visione integrata, capace di favorire il dialogo tra competenze, ricerca, industria e istituzioni e aprire nuove prospettive di collaborazione e sviluppo. Il Forum segna così un ulteriore passaggio: dalle interconnessioni alla misurazione del valore, dalla collaborazione alla costruzione di una visione strategica condivisa per lʼItalia. Un percorso volto a trasformare competenze, tecnologie e capacità industriali in nuove occasioni di innovazione, investimento e sviluppo, rafforzando la sovranità tecnologica nazionale e il posizionamento competitivo del nostro Paese nello scenario europeo e internazionale.

Adnkronos è media partner dell’evento.

Tutti gli aggiornamenti su: www.spaceandblue.it