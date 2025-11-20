70 anni de L'Espresso, il settimanale che ha raccontato l'Italia

Dopo la visita al Quirinale dell'editore Donato Ammaturo e del direttore Emilio Carelli, la giornata per le celebrazioni del 70esimo anniversario del settimanale L'Espresso è stata lunga e ricca di contenuti. Il pomeriggio è stato colmo di dibattiti e interventi istituzionali e l'allestimento di una mostra con le copertine storiche del settimanale, ha deliziato i partecipanti. Una giornata ricca e intensa come la storia che ha raccontato il giornale fondato da un "gruppo di giornalisti coraggiosi", ha detto Carelli aprendo i talk a Palazzo Brancaccio a Roma.