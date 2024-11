Forum risorse umane, Bacilieri (Lifeed): “Vita privata non è ostacolo aziendale ma risorsa preziosa”

“Lifeed sta contribuendo all'evoluzione e all'innovazione in ambito hr e del people management, portando in azienda un nuovo modo di vedere le persone e il potenziale che le persone hanno anche fuori dal lavoro. Mi riferisco in particolar modo al potenziale di competenze soft che le persone sviluppano principalmente in ruoli che non sono lavorativi e che sono ruoli come l'essere genitori o l'essere figli o caregiver. Tutto ciò che le persone sono fuori dal lavoro non è un ostacolo per la produttività, come purtroppo spesso ancora oggi viene visto, ma è una fonte di risorse preziose che sono le competenze di cui le organizzazioni hanno sempre più bisogno oggi e nel prossimo futuro”. Così Chiara Bacilieri, Head of Research & Innovation di Lifeed, in occasione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, che anche quest’anno, a Milano, ha radunato la rosa di professionisti del settore risorse umane. Tema della XVI edizione ‘Integrability’, un concetto che unisce soluzioni tradizionali e approcci innovativi nella gestione delle hr.