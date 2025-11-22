A Firenze la festa degli 80 anni di Confcommercio

Martedì 25 novembre alle ore 17.30 appuntamento al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio
Tutto esaurito per l’evento che martedì 25 novembre, alle ore 17.30, celebra gli ottanta anni di Confcommercio a Firenze nello straordinario scenario del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.
Un traguardo importante che l’associazione intende onorare insieme agli imprenditori e ai professionisti associati, a dirigenti, istituzioni e rappresentanti del mondo economico toscano, trasformandolo in un’occasione di festa, riflessione e rinnovato slancio verso il futuro.
«Questo anniversario è un momento per guardare indietro con gratitudine e avanti con determinazione – sottolinea il direttore generale di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni –. Da ottant’anni Confcommercio è al fianco delle imprese, le accompagna nei cambiamenti del mercato promuovendo valori come la collaborazione, la formazione e l’innovazione. È con questo spirito che vogliamo celebrare la nostra storia e rilanciare il nostro impegno verso le sfide che ci attendono. E la straordinaria crescita di questi anni dal punto di vista dello sviluppo associativo testimonia proprio questo».
L’incontro, dal titolo “Ricordiamo il futuro – 80 anni al fianco delle imprese”, offrirà anche un’occasione per condividere esperienze, rafforzare legami e riconoscere il contributo di chi ogni giorno anima il tessuto produttivo della città e della regione. Non mancheranno momenti istituzionali, come i saluti della sindaca di Firenze Sara Funaro e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, poi testimonianze e interventi di rilievo.
Ma, soprattutto, è in serbo una sorpresa artistica a rendere la serata ancora più memorabile. «Vogliamo che sia prima di tutto una festa da vivere insieme, in un clima di partecipazione e orgoglio associativo – aggiunge il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano – è questa unità che rende forte e rappresentativa la nostra Associazione. E il futuro delle imprese si costruisce con l’unione delle forze, la fiducia e la capacità di innovare. Celebriamo una storia lunga ottant’anni, ma soprattutto un percorso condiviso che continua a crescere nel segno del dialogo e della responsabilità verso il territorio».
Un evento, insomma, per ricordare il passato, raccontare il presente e costruire insieme il futuro delle imprese fiorentine.