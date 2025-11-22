circle x black
A Firenze la festa degli 80 anni di Confcommercio

Martedì 25 novembre alle ore 17.30 appuntamento al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio

(Aldo Cursano)
22 novembre 2025 | 19.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tutto esaurito per l’evento che martedì 25 novembre, alle ore 17.30, celebra gli ottanta anni di Confcommercio a Firenze nello straordinario scenario del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Un traguardo importante che l’associazione intende onorare insieme agli imprenditori e ai professionisti associati, a dirigenti, istituzioni e rappresentanti del mondo economico toscano, trasformandolo in un’occasione di festa, riflessione e rinnovato slancio verso il futuro.

«Questo anniversario è un momento per guardare indietro con gratitudine e avanti con determinazione – sottolinea il direttore generale di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni –. Da ottant’anni Confcommercio è al fianco delle imprese, le accompagna nei cambiamenti del mercato promuovendo valori come la collaborazione, la formazione e l’innovazione. È con questo spirito che vogliamo celebrare la nostra storia e rilanciare il nostro impegno verso le sfide che ci attendono. E la straordinaria crescita di questi anni dal punto di vista dello sviluppo associativo testimonia proprio questo».

L’incontro, dal titolo “Ricordiamo il futuro – 80 anni al fianco delle imprese”, offrirà anche un’occasione per condividere esperienze, rafforzare legami e riconoscere il contributo di chi ogni giorno anima il tessuto produttivo della città e della regione. Non mancheranno momenti istituzionali, come i saluti della sindaca di Firenze Sara Funaro e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, poi testimonianze e interventi di rilievo.

Ma, soprattutto, è in serbo una sorpresa artistica a rendere la serata ancora più memorabile. «Vogliamo che sia prima di tutto una festa da vivere insieme, in un clima di partecipazione e orgoglio associativo – aggiunge il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano – è questa unità che rende forte e rappresentativa la nostra Associazione. E il futuro delle imprese si costruisce con l’unione delle forze, la fiducia e la capacità di innovare. Celebriamo una storia lunga ottant’anni, ma soprattutto un percorso condiviso che continua a crescere nel segno del dialogo e della responsabilità verso il territorio».

Un evento, insomma, per ricordare il passato, raccontare il presente e costruire insieme il futuro delle imprese fiorentine.

