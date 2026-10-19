Aumentano i prezzi degli immobili romani, mentre si consolida il mercato. Le quotazioni al metro quadro vedono in testa il Centro storico (da 8.000 a 12.000 euro), seguito da Trastevere (5.500-8.000 euro), Parioli, Prati, Salario e Trieste (fino a 7.000 euro). In provincia, i massimi toccano i 3.400 euro a Fiumicino, 2.700 euro ad Albano Laziale e 2.500 euro a Marino. I dati emergono dall'indagine di Fimaa-Confcommercio Roma e Lazio secondo cui i volumi di compravendita nella Capitale restano sui massimi degli ultimi anni. Per il 2026 si stimano 37.600 transazioni (+0,8% sul 2025), a fronte di un aumento medio dei prezzi del 2,3%, trainato soprattutto dalle nuove costruzioni (+3,5%). Accelerazione significativa nel secondo trimestre dell'anno: +6,4% su base annua, con il nuovo a +8,3% e l'usato a +6%.

"Il mercato delle compravendite a Roma si conferma sostanzialmente solido, sorretto dalla funzione della casa come primario bene rifugio (41,5% delle risposte) e dall'interesse per le abitazioni green e di nuova costruzione", dichiara il presidente di Fimaa Roma, Maurizio Pezzetta.

Tuttavia, spiega, "emergono chiare criticità che frenano la piena accessibilità all'acquisto, prime tra tutte l'ampliarsi del divario tra prezzi di vendita e redditi familiari, la rigidità nell'accesso al credito e la progressiva svalutazione degli immobili usati meno efficienti, che necessitano di interventi di ristrutturazione e rigenerazione. L'aumento dei tassi di interesse registrato a settembre scorso rappresenta poi un ulteriore fattore di cautela che impone politiche a sostegno della domanda e dell'offerta".

Intanto la domanda di affitto non riesce a essere soddisfatta, mentre aumentano anche in questo caso i prezzi. Forte pressione infatti anche sul comparto delle locazioni, dove nel secondo trimestre le nuove stipule a Roma sono salite del 6,1% (12.934 contratti), con una carenza di offerta che non riesce a coprire la domanda (il 63,8% degli operatori laziali segnala richieste in aumento a fronte del 45,5% che rileva un calo dell'offerta). Nei primi sei mesi dell'anno i canoni medi sono cresciuti del 3,7% e il 66,6% dei nuovi contratti è stato stipulato a canone concordato (54,3% a lungo termine).

"La struttura del mercato locativo romano evidenzia come le famiglie e i proprietari orientino in modo crescente le proprie scelte verso il canale concordato e flessibile", spiega Gian Luca Sondali, responsabile dell'ufficio studi di Fimaa. "A fronte di canoni di locazione in costante crescita - con incrementi particolarmente accentuati per gli agevolati di lungo periodo (+5,3%) e gli ordinari transitori (+5,0%) - i contratti a canone concordato diventano uno strumento indispensabile per mitigare i costi per gli inquilini e offrire condizioni fiscali più sostenibili ai locatori in una fase di incertezza".

Ecco i prezzi minimi e massimi medi di compravendita di abitazioni usate abitabili, in alcune zone urbane (€/mq commerciale): Appio Claudio da 2.800 a 4.200 €/mq; Aurelio Boccea da 3.000 a 4.300 €/mq; Bologna da 4.000 a 5.200 €/mq; Casal Palocco da 1.900 a 3.300 €/mq; Centro storico da 8.000 a 12.000 €/mq; Flaminio da 3.600 a 5.400 €/mq; Montagnola da 2.800 a 4.000 €/mq; Parioli da 4.500 a 7.000 €/mq; Prati da 4.500 a 7.000 €/mq; Pineta Sacchetti da 2.900 a 4.300 €/mq; Porta Pia da 4.500 a 6.600 €/mq; Salario da 4.600 a 7.000 €/mq; Porta Metronia da 3.400 a 4.800 €/mq; San Paolo da 2.700 a 4.000 €/mq; Talenti da 2.900 a 3.900 €/mq; Trastevere da 5.500 a 8.000 €/mq; Trieste da 4.700 a 7.000 €/mq. Provincia di Roma: Albano Laziale da 1.500 a 2.700 €/mq; Anguillara da 1.300 a 1.800 €/mq; Fiumicino da 2.300 a 3.400 €/mq; Ladispoli da 1.600 a 2.400 €/mq; Marino da 1.600 a 2.500 €/mq. Fonte: Ufficio Studi FIMAA Confcommercio Roma.