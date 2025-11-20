circle x black
A Roma il 3° Forum Space and Blue: nasce la task force ASI e un tavolo permanente per la nuova filiera Spazio–Mare

20 novembre 2025 | 14.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 3° Forum Space and Blue, appuntamento che conferma la centralità dell'integrazione tra economia dello Spazio ed economia del Mare per la competitività e la sovranità tecnologica del Paese. Al centro dei lavori, la costruzione di una filiera italiana integrata Space and Blue, orientata a innovazione, trasferimento tecnologico e soluzioni dual use. L'Agenzia Spaziale Italiana ha annunciato la nascita della nuova task force "Space and Blue" e il primo bando dedicato allo sviluppo di tecnologie e applicazioni congiunte Spazio–Mare, misure considerate un acceleratore decisivo per un settore ad alto potenziale.

