A Roma il 3° Forum Space and Blue: nasce la task force ASI e un tavolo permanente per la nuova filiera Spazio–Mare

Si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 3° Forum Space and Blue, appuntamento che conferma la centralità dell'integrazione tra economia dello Spazio ed economia del Mare per la competitività e la sovranità tecnologica del Paese. Al centro dei lavori, la costruzione di una filiera italiana integrata Space and Blue, orientata a innovazione, trasferimento tecnologico e soluzioni dual use. L'Agenzia Spaziale Italiana ha annunciato la nascita della nuova task force "Space and Blue" e il primo bando dedicato allo sviluppo di tecnologie e applicazioni congiunte Spazio–Mare, misure considerate un acceleratore decisivo per un settore ad alto potenziale.