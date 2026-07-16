Si è svolta questa mattina, presso le Ogr Torino, la prima presentazione pubblica della AI Foundry Peano, l’infrastruttura di calcolo avanzato dell'Istituto italiano di intelligenza artificiale (Ai4i), progettata per supportare ricerca, sviluppo, sperimentazione e deployment di applicazioni di intelligenza artificiale ad alta intensità computazionale.

La presentazione segue di qualche settimana l'ingresso di Peano nella TOP500, la classifica internazionale dei supercomputer più potenti al mondo, classificandosi al 315esimo posto con una prestazione di 4,53 Pflop/s nel benchmark HPL. Un risultato conseguito prima della piena operatività della Foundry. Progettata per sostenere l'intero ciclo di vita delle applicazioni di AI, dalla sperimentazione alla validazione industriale, Peano integra un'architettura di ultima generazione con oltre 140 GPU Nvidia.

"Torino – ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo – sta consolidando sempre più il proprio ruolo come uno dei principali poli europei dell'innovazione, con un'attenzione particolare allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La presenza della Fondazione AI4I rappresenta un tassello strategico di questo percorso e rafforza il posizionamento internazionale della città in un settore destinato a trasformare profondamente economia e società". "Con l'inaugurazione odierna di uno tra i supercomputer più potenti al mondo quale "fonderia" dell'intelligenza artificiale – ha commentato il vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone –il Piemonte acquisisce importanti carte nella partita globale dell'innovazione tecnologica”. Nel suo intervento, il presidente di AI4I Fabio Pammolli ha illustrato poi il ruolo delle infrastrutture di calcolo come leva strategica per la competitività, la crescita industriale e la sovranità tecnologica. “Con l’apertura della Foundry Peano consolidiamo il ruolo dell’Istituto come infrastruttura nazionale per l'intelligenza artificiale. Oggi presentiamo una piattaforma progettata per rafforzare e accompagnare le ricadute di AI4I sul sistema della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo industriale”.

Nel corso dell'evento, Riccardo Di Maria, Head of Hpc/ai and engineering di AI4I, ha presentato l'architettura della Foundry e il modello operativo che integra infrastrutture Hpc, cloud, servizi di engineering e competenze specialistiche a supporto dello sviluppo di applicazioni AI. “Peano è una piattaforma progettata per accompagnare l'intero ciclo di vita dell'intelligenza artificiale: sviluppo, training, validazione, inferenza e deployment. L'infrastruttura mette a disposizione capacità computazionale, servizi di engineering e un ambiente governato che consente a ricercatori, startup e imprese di sviluppare, testare e portare rapidamente in produzione nuove applicazioni. Il valore della Foundry risiede nella capacità di trasformare il calcolo avanzato in innovazione industriale, offrendo un percorso concreto verso l'adozione dell'intelligenza artificiale”.

L'evento ha visto inoltre la partecipazione di Maria Grazia Giuffreda, Associate director dello swiss national supercomputing centre (Cscs) – Eth Zürich, che ha approfondito il ruolo delle infrastrutture HPC nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e della ricerca scientifica a livello internazionale. Le conclusioni sono state affidate al direttore di AI4I, Antonio Emilio Calegari, che ha richiamato il valore della collaborazione tra ricerca, istituzioni e industria come elemento essenziale per consolidare un ecosistema nazionale capace di trasformare l'intelligenza artificiale in crescita, innovazione e competitività.