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Abi, l'assemblea in diretta streaming Adnkronos dalle 9,45

Le parole di Patuelli, Panetta e Giorgetti saranno commentate dal Palazzo dell'Informazione e in collegamento con l'Auditorium della Tecnica

Diretta assemblea dell'Abi - (Adnkronos)
Diretta assemblea dell'Abi - (Adnkronos)
14 luglio 2026 | 16.14
Fabio Insenga
LETTURA: 1 minuti

Credito e risparmio in primo piano, con il risiko bancario a fare da sfondo. L'assemblea dell'Abi, che si tiene in una fase particolarmente calda per il settore, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito Adnkronos e sul canale youtube dell'agenzia, oggi, 15 luglio, a partire dalle 9,45. Le parole del presidente Antonio Patuelli, quelle del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, saranno poi commentate dallo studio del Palazzo dell'Informazione, con i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, e in collegamento con l'Auditorium della Tecnica, con la vicedirettrice Jole Saggese e gli ospiti che interverranno ai microfoni dell'agenzia.

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Banche Abi credito risparmio
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