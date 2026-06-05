Accessibilità: Specchio (CNGeGL), 'La formazione tecnica ha anche un valore sociale'

"Abbiamo visto ragazzi che mostrano abilità e capacità progettuali che possono tradursi in idee risolutive da mettere in campo". Lo afferma Michele Specchio, membro del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, intervenendo alla cerimonia di premiazione del concorso "I Futuri Geometri Progettano l'Accessibilità", promosso da FIABA ETS e CNGeGL a nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma. Secondo Specchio cresce l'attenzione dei giovani ai temi dell'accessibilità, della sicurezza e della qualità degli spazi, con una partecipazione femminile sempre più significativa.