Acea Acqua Edu Camp: il valore della sostenibilità sale in barca a vela con i giovani

Istruzione, sport e rispetto per l'ambiente possono navigare sulla stessa rotta? La risposta arriva direttamente dal Porto Turistico di Ostia. Oggi ha fatto tappa l'Acea Acqua Edu Camp, un viaggio itinerante in otto tappe pensato per trasformare la tutela ambientale in un'avventura concreta. I giovani alunni dell'istituto "Nostra Signora di Betlem" di Marino hanno indossato i panni di veri e propri marinai dell'ecologia: tra nodi, vele e giochi d'acqua, hanno toccato con mano l'importanza di proteggere una risorsa così preziosa. Un'iniziativa che si inserisce nel progetto Acea Scuola, capace di guidare oltre 30.000 studenti verso comportamenti più responsabili. Educare le nuove generazioni al risparmio e all'innovazione idrica significa preparare i cittadini di domani: perché la sostenibilità non è una lezione da imparare a memoria, ma un'esperienza da vivere a vele spiegate.