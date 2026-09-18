circle x black
Cerca nel sito
 

Acqua, Aliscioni (Acea Ato2): "Sensibilizzare giovani su valore e importanza"

Il direttore generale di Acea Ato 2 intervenendo alla presentazione dell’Edu Camp di Acea Acqua

Andrea Aliscioni, direttore generale di Acea Ato 2 - (Adnkronos)
Andrea Aliscioni, direttore generale di Acea Ato 2 - (Adnkronos)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
18 settembre 2026 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Con questa iniziativa Acea Ato 2 intende investire nelle infrastrutture ma anche e soprattutto nell'educazione e nella formazione delle nuove generazioni per sensibilizzarle sul valore e sull'importanza dell'acqua e sui temi della sostenibilità associati al ruolo dei cambiamenti climatici e al ruolo dell'acqua in funzione proprio degli stessi”. A dirlo è Andrea Aliscioni, direttore generale di Acea Ato 2, intervenendo alla presentazione dell’Edu Camp di Acea Acqua. Il tour orientato all’educazione idrica, vela e sostenibilità per le nuove generazioni, e che coinvolge le scuole primarie e secondarie di tutta Italia, ha fatto tappa al Porto Turistico di Roma. “Questo progetto vuole gettare un seme all'interno delle nuove generazioni per creare una vera e propria passione ai temi dell'acqua e della sostenibilità - aggiunge - indurli anche a intraprendere un tipo di formazione che ci permetterà negli anni futuri di avere tecnici interessati, ingegneri e professionalità appassionate, in grado di andare a lavorare accompagnandoci nello sviluppo di tecnologie, soluzioni e professionalità nel mondo idrico”.

“L'acqua è uno di quegli elementi al centro del tema cambiamenti climatici - continua Aliscioni - poiché le risorse che abbiamo, dalle quali approvvigioniamo, varieranno nei prossimi decenni il loro regime di ricarica e disponibilità. Il corretto approccio nella riduzione delle perdite idriche, l'importanza del riutilizzo dell'acqua per avere disponibile questa risorsa non solo prelevandola dall'ambiente ma riutilizzandola e rimettendola in circolo per usi non potabili, diventano un sviluppo strategico per avere sempre le corrette disponibilità di acqua per tutti i fabbisogni, potabili, certo, ma anche per i fabbisogni tecnici”.

“Questo programma, oggi arrivato alla seconda edizione e a breve partirà la terza, ci ha permesso di avere più di 30.000 studenti ingaggiati sul percorso di formazione, sul percorso successivo legato allo sport e su ulteriori attività - conclude - Più di 2.000 persone hanno già visitato i nostri impianti, hanno toccato con mano l'importanza dei nostri processi. Pensiamo ai depuratori: vedere l'acqua reflua che entra all'ingresso di questi impianti e l'acqua pulita che esce e ritorna sul territorio, significa capire l’importanza di questi processi, nella speranza che vada a deporre un seme proprio nella coscienza delle nuove generazioni, sviluppando una passione su questi temi”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
acqua sostenibilità cambiamenti climatici
Vedi anche
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video
Festa dell'Unità, il dirigente dei Giovani Dem: "Distruggere il capitalismo, liberarci dal giogo Usa e sionismo" - Video
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza