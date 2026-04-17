Affitti: Garavaglia (Lega), 'estendere procedure di sgombero e cambiare accordo tra le parti'

"Moltissimi proprietari di immobili preferiscono tenere vuote le case anziché metterle a reddito tramite affitto perché il rischio di perdere l'immobile è alto. Come si risolve? È stata fatta una norma che facilita lo sgombero per le prime case che stiamo cercando di estendere anche alle seconde case. Ragionando ex-ante la proposta che abbiamo fatto è un contratto di affitto libero tra le parti, che aumenta le tutele del proprietario, riduce le tutele dell'inquilino ma garantisce all'inquilino un affitto più basso". È il commento del senatore Massimo Garavaglia, presidente della VI Commissione Finanze del Senato, partecipando al Senato in occasione di RentVolution, l'iniziativa dedicata all'evoluzione del mercato delle locazioni, durante la presentazione del 17° Rapporto sulle locazioni di SoloAffitti.