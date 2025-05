"In circolazione falsi pareri a firma dell'Agenzia delle Entrate relativi a istanze di interpello mai presentate"

"Sono in circolazione falsi pareri a firma dell’Agenzia delle Entrate relativi a istanze di interpello mai presentate che riguardano il tema dell’accollo di debiti tributari altrui estinti mediante compensazione con crediti d’imposta riconducibili ad altri soggetti". E' quanto avverte l'agenzia in una nota.

"A tutela del legittimo affidamento, poiché non tutte le risposte fornite dall’Agenzia sono soggette a pubblicazione (provvedimento n. 185630 del 7 agosto 2018), le Entrate invitano i contribuenti a prestare particolare attenzione ai pareri relativi a istanze di interpello non pubblicati sul sito istituzionale e, nei casi in cui si nutrano dubbi sulla loro autenticità, a chiedere conferma agli Uffici consulenza delle Direzioni regionali o Centrali che li avrebbero emessi".