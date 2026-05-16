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Agricoltura: Fregolent (Iv), 'Europa si è convinta su Tecnologie di Evoluzione Assistita'

16 maggio 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
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"Per fortuna l'Europa si è convinta su un tema come i Tea (Tecnologie di Evoluzione Assistita) che sono le nuove tecnologie di inseminazione. Devo dire che l'Italia è stata antesignana e ha aperto la strada dimostrandosi protagonista in positivo. Ovviamente bisogna far tutti sistema e squadra capendo che non c'è più tempo da perdere per innovare". Lo ha detto Silvia Fregolent, vicepresidente della Commissione Agricoltura e membro della Commissione Ambiente al Senato, durante l'incontro "Il filo che ci unisce – Ieri, oggi e il domani dell'agricoltura" organizzato da Syngenta all'interno della decima edizione del Food&Science Festival di Mantova.

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