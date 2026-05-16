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Agricoltura: Scaglia (Syngenta), 'abbiamo già soluzioni innovative per gli agricoltori'

16 maggio 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
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"Ci sono già le soluzioni innovative per le sfide che attendono l'agricoltura, il problema è quello di renderle adottabili e più fruibili agli agricoltori in modo tale che possano fare un salto di qualità. È fondamentale che questo percorso lo si faccia insieme. Syngenta fa la sua parte, mette in connessione gli agricoltori, li aiuta a produrre con qualità, nell'interesse poi del consumatore e dell'industria alimentare che utilizza queste produzioni. Fare da punto di connessione fra gli agricoltori e la filiera con le nostre soluzioni innovative è l'impegno di Syngenta". Sono le parole di Massimo Scaglia, amministratore delegato di Syngenta Italia, in occasione dell'incontro "Il filo che ci unisce – ieri, oggi e il domani dell'agricoltura" organizzato a Mantova all'interno del Food&Science Festival.

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