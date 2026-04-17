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Agricoltura: Tassani (Agrofarma), 'chiediamo norme adeguate per il biocontrollo"

17 aprile 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
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"Ci sono grandi investimenti in ricerca che mettono a disposizione degli agricoltori strumenti decisamente innovativi e estremamente sostenibili. Noi chiediamo il supporto affinché il biocontrollo possa avere norme adeguate che permettano agli agricoltori di affrontare le loro difficoltà con strumenti innovativi". Lo ha detto Paolo Tassani, presidente di Federchimica Agrofarma, in occasione della presentazione del Manifesto per il Biocontrollo. L'incontro istituzionale si è svolto a Roma e il documento è nato grazie alla  collaborazione tra Agrofarma, Associazione di settore di Federchimica che rappresenta le imprese degli agrofarmaci, e FederBio, Federazione che riunisce le organizzazioni di tutta la filiera dell'agricoltura biologica.

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