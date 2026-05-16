Agricoltura: Zaganelli (Crea), 'serve sostenibilità economica per i nostri agricoltori'

"La sostenibilità è anche merito della tanta tecnologia e della possibilità di aver trasformato quello che è un campo di produzione di beni primari in un ecosistema digitale che, attraverso l'innovazione e la tecnologia, migliora le produzioni, l'impiego degli input produttivi e concorre a un risparmio delle risorse idriche e a un basso utilizzo dei fertilizzanti. Questo perché la sostenibilità si deve tradurre non soltanto in una sostenibilità ambientale ma anche economica per i nostri agricoltori". Così Maria Chiara Zaganelli, direttore generale del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), durante l'incontro "Il filo che ci unisce – Ieri, oggi e il domani dell'agricoltura" organizzato da Syngenta all'interno della decima edizione del Food&Science Festival in corso di svolgimento a Mantova".