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Agroalimentare, Bozzetti: "Tuttofood piattaforma incontro e sviluppo settore"

Giovanni Bozzetti - (Foto ufficio stampa)
Giovanni Bozzetti - (Foto ufficio stampa)
11 maggio 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tuttofood è oggi una delle principali piattaforme internazionali della filiera agroalimentare, un luogo in cui si incontrano imprese, mercati, competenze e operatori provenienti da tutto il mondo". Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

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"Con migliaia di espositori e buyer internazionali attesi a Milano, la manifestazione conferma la capacità del sistema fieristico milanese di attrarre relazioni, opportunità e business su scala globale e di consolidare il ruolo della Lombardia come hub internazionale per il confronto e lo sviluppo delle grandi filiere produttive". "In questo contesto, il comparto agroalimentare italiano continua a rappresentare una delle espressioni più riconosciute della qualità, della cultura produttiva e della capacità competitiva del nostro Paese. Il recente riconoscimento Unesco alla cucina italiana rafforza ulteriormente il valore culturale e identitario di un patrimonio fatto di tradizioni, territori, innovazione e saper fare".

"In una fase internazionale attraversata da tensioni e frammentazioni, il cibo e la cultura che lo accompagna mantengono una straordinaria capacità di creare connessioni, favorire dialogo e avvicinare persone, territori e sistemi economici diversi. È anche questo il valore delle grandi manifestazioni fieristiche: trasformare relazioni e confronto in opportunità concrete di sviluppo".

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agroalimentare Tuttofood fiera Milano Lombardia
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