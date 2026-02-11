Ai e robotica protagoniste a Solids, industria di processo accelera su efficienza

L’intelligenza artificiale e la robotica entrano stabilmente nei processi produttivi dell’industria manifatturiera, superando la dimensione della sperimentazione per diventare strumenti quotidiani di efficienza, sicurezza e sostenibilità. È quanto emerso dal Live Talk Show “AI e robotica per l’industria di processo: efficienza, sicurezza e manutenzione predittiva”, andato in scena a Solids Parma sul palco Search & Tech, con la partecipazione di esperti del mondo industriale, accademico e dell’innovazione tecnologica. Il panel ha riunito Miriam Olivi (Presidente Women in Plastics Italy), Cristina Di Carlo (Founder Cdc_Studio), Fabio Massimo Marchetti (Founder e Ceo Digitaly Industria e Esg Smart, Vice Presidente Anie Automazione – Transizione Digitale), il Prof. Dr. Manuel Giuseppe Catalano (IIT – Istituto Italiano di Tecnologia) e l’ing. Filippo Ghelfi (Cto 40 Factory), offrendo una panoramica concreta sull’evoluzione digitale dei processi produttivi.

Secondo Marco Mastrosanti, direttore di Tecnoedizioni Group, oggi l’adozione dell’AI non è più una tendenza ma una realtà industriale consolidata: “Non è tanto una questione di moda o di parole che attirano attenzione: l’intelligenza artificiale è diventata un utilizzo reale da parte delle aziende manifatturiere nei settori food, packaging, plastica, chimica e laboratorio. Parliamo di adozione concreta: queste tecnologie vengono digitalizzate e integrate per ottimizzare prestazioni e produzioni, soprattutto in un’ottica di sostenibilità e riduzione dei consumi energetici”.

L’AI, spiega Mastrosanti, sta inoltre rendendo più accessibili sistemi produttivi un tempo complessi: “Macchinari che richiedevano competenze molto specialistiche stanno diventando sempre più user friendly. Con una formazione rapida e il supporto dell’intelligenza artificiale, anche tecnici di medio livello possono gestire impianti importanti. L’Ai non toglie competenze: le amplifica”. Il talk ha confermato come Ai e robotica rappresentino leve strategiche per l’industria di processo, capaci di migliorare produttività, sicurezza operativa e sostenibilità, rafforzando il percorso di trasformazione digitale delle filiere manifatturiere.