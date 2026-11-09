AI, Gagliardi (Deloitte Legal): "Qualcuno può spegnerci la macchina da remoto"

Durante gli HG Dialogues, il responsabile EMEA di Deloitte Legal mette in guardia dal rischio che imprese e professioni affidino processi essenziali a modelli AI controllati da fornitori esteri. Il caso Anthropic, gli export control americani e il problema delle regole scritte dalle stesse piattaforme

Cosa accade se un’impresa sostituisce progressivamente una parte del proprio lavoro con sistemi di AI e poi il Paese da cui proviene quella tecnologia ne limita improvvisamente l’accesso? È l’interrogativo posto da Carlo Gagliardi, EMEA Leader di Deloitte Legal, nella conversazione con Giorgio Rutelli, vicedirettore dell'Adnkronos, durante gli HG Dialogues 2026 organizzati da HighGround alla Luiss.

"Stiamo tutti arrivando a dirci che in un mondo più o meno prossimo sostituiremo una parte molto significativa delle persone con intelligenza artificiale", osserva Gagliardi, precisando che le scadenze esatte rimangono imprevedibili. Ma c’è un rischio poco considerato: le organizzazioni europee possono diventare strutturalmente dipendenti da modelli sviluppati e governati altrove. "Non stiamo pensando che qualcuno ci può spegnere la macchina da remoto", avverte.

Tre modelli di regolamentazione, una sfida per l’Europa

Il confronto parte dagli effetti della politica statunitense sulla tecnologia dopo le elezioni di metà mandato, con l’attenzione dei mercati rivolta a possibili cambiamenti normativi e ai poteri degli Stati federati sui data center. Gagliardi descrive tre approcci: la Cina regola in funzione delle priorità dello Stato; gli Stati Uniti mantengono un modello diverso, segnato dal ruolo dominante del settore privato e da nuove interferenze della sicurezza nazionale; l’Europa concentra l’azione sulla protezione dei consumatori e dei loro diritti.

Quest’ultimo approccio presenta, secondo il giurista, una contraddizione: "È come se volessimo scrivere le regole di una gara alla quale purtroppo non stiamo partecipando". Il problema non è rinunciare alle garanzie europee, ma prendere atto del divario negli investimenti e nella disponibilità delle tecnologie di frontiera.

Il caso Anthropic e la sovranità sui modelli

Gagliardi sceglie come caso di studio il prospetto depositato da Anthropic in vista della quotazione e i rischi descritti dall’azienda. Il primo riguarda il governo americano, che non agisce soltanto da regolatore, ma può diventare una controparte diretta attraverso restrizioni commerciali e decisioni di sicurezza nazionale. Nel giugno 2026 il Dipartimento del Commercio ha imposto controlli sull’esportazione dei modelli Fable 5 e Mythos 5; la società ne ha temporaneamente sospeso l’accesso, ripristinandolo dopo la rimozione delle restrizioni.

L’episodio, secondo Gagliardi, pone una questione molto concreta per un’impresa europea che affidi funzioni produttive essenziali a modelli americani: chi garantisce la continuità operativa se arriva un nuovo divieto? "Chi è il mio fornitore sostitutivo?", domanda, richiamando il principio di continuità dei servizi critici previsto per il settore finanziario dalla disciplina europea DORA.

Il tema si estende alla distribuzione della potenza di calcolo, all’eventualità di ulteriori interventi pubblici nel settore e alla possibilità che clienti di Paesi diversi ricevano condizioni di accesso differenti. Sono scenari di rischio, non eventi presentati come inevitabili, ma incidono già oggi su come le imprese dovrebbero valutare investimenti e trasformazioni organizzative.

Chi controlla le regole decise dalle piattaforme?

C’è poi il nodo dell’autoregolamentazione. Gagliardi richiama le strutture di governance e di controllo etico che le stesse società AI si danno, interrogandosi sulla loro effettiva forza: "Chi sorveglia sull’applicazione di quelle regole e soprattutto chi sanziona il soggetto agente quando quelle regole non vengono rispettate?". Se una piattaforma definisce da sé i propri vincoli, per il giurista resta aperta la questione della verifica indipendente.

Il dilemma riguarda anche le professioni. Per gli avvocati, ricorda Gagliardi, il giudizio deve restare autonomo e l’AI uno strumento di supporto. Ma la trasformazione reale del lavoro rischia di correre più rapidamente delle regole deontologiche. La conclusione è un avvertimento che va oltre gli studi legali: ricercare efficienza e riduzione dei costi senza valutare la dipendenza tecnologica può trasformare un vantaggio immediato in una vulnerabilità strategica di lungo periodo.