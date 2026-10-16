Ai, il robot umanoide di Qubit a Milano fino a domenica

Incontrare di persona l'intelligenza artificiale. A Milano sarà possibile farlo dal 16 al 18 ottobre in piazza San Babila, dove sbarcherà Quby, il primo consulente di comunicazione umanoide del gruppo Qubit. Il robot in centro città parlerà con i cittadini, porrà domande, raccoglierà le loro opinioni e racconterà cosa pensa Milano dell’intelligenza artificiale. Alto 1,3 metri e capace di camminare su due gambe, Quby utilizza una tecnologia sviluppata da The House of Ai, società del Gruppo Qubit, che gli permette di sostenere conversazioni e reagire in tempo reale alle persone che ha intorno, ribaltando la prospettiva e permettendo all'Intelligenza artificiale di chiedere a noi umani come ci immaginiamo il futuro.

Le domande di Quby riguarderanno il tema centrale dell'evento: come l'Ia si immagina e disegna il futuro di Milano. Le risposte dei passanti, degli studenti, dei professionisti, dei turisti saranno elaborate in tempo reale da Quby che restituirà, alla fine di ogni giornata, il ritratto emotivo di come Milano pensa l'intelligenza artificiale. La tre giorni coinvolgerà inoltre rappresentanti del mondo dell’informazione, dell’università, delle imprese, della cultura e della tecnologia.

Venerdì 16 si parlerà del rapporto tra economia e intelligenza artificiale con, tra gli altri, Fabio Ardossi, founder e Ai Advisor di The House of Ai, Mario Alberto Catarozzo, ceo di MyPlace Communications, e Davide Tosi, prorettore all’Intelligenza artificiale dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Sabato protagonista Jole Saggese, vicedirettore di Adnkronos

Sabato 17 il confronto si sposterà sulle nuove regole della comunicazione e sul rapporto tra giovani e lavoro. Jole Saggese, vicedirettore Adnkronos, sarà relatrice a mezzogiorno di un panel incentrato su 'Umanoidi e informazione: le nuove regole della comunicazioni'. Alle 15 Saggese modererà l'incontro su 'Le agenzie per il lavoro: la fiducia dei giovani', a cui intervengono Rosario Rasizza, presidente di Assosomm e amministratore delegato di Openjobmetis, Rudy Zanchi di Move Communication e John Marcello, esperto di intelligenza artificiale e robot umanoidi della Sapienza Università di Roma. Al centro del dibattito come l'intelligenza artificiale modifica il modo in cui si cerca lavoro. Una ricerca Censis per Assosomm sul rapporto tra giovani e Agenzie per il lavoro ha rivelato che il 49,7% degli under 35 dà grande valore alla presenza delle filiali sul territorio, perché la tecnologia è uno strumento prezioso, ma non sostituisce il confronto diretto.

Domenica 18 spazio al rapporto tra nuove tecnologie, arte, cultura e relazioni umane con Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, Francesca Caruso, assessora alla Cultura di Regione Lombardia, Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera, Manuela Grippi, attrice, speaker e autrice del podcast RaiPlay Sound 'Umanide vs GoL.IA', e Chiara Bacilieri, Marketing, communications & innovation director di Mindwork. A moderare gli incontri della domenica sarà la scrittrice Elisa del Mese, che alle 15 dialogherà direttamente con Quby sul tema dell’amore. L'evento 'Quby dialoga con il futuro' presso lo Stand Qubit in Piazza San Babila, è a ingresso libero, senza prenotazione e aperto a tutta la cittadinanza.