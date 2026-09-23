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Ai, Masciovecchio (Cni): "Seguire codice etico rigoroso che metta sempre l'uomo prima della macchina﻿"

Elio Masciovecchio, vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri - (foto Adnkronos)
Elio Masciovecchio, vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri - (foto Adnkronos)
23 settembre 2026 | 19.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il rapporto tra etica e innovazione deve essere sempre maggiore di uno, cioè deve essere sempre l'etica che sta sopra all'innovazione. L'innovazione deve essere alla portata di tutti e per questo tutti quanti devono seguire un codice etico rigoroso che metta sempre l'uomo prima della macchina. L'uomo è colui che in qualche modo gestisce la macchina utilizzando l'Intelligenza Artificiale per fargli fare quello di cui ha bisogno". A dirlo oggi Elio Masciovecchio, vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, intervenendo al Congresso nazionale degli ingegneri

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Tag
etica innovazione Intelligenza Artificiale
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