Aigrim Day 2026: la ristorazione in catena vale 9 miliardi, ma il futuro passa dai giovani

Un mercato in continua crescita, ma alle prese con la difficoltà di trattenere il personale. È il quadro emerso all'AIGRIM Day 2026, il Forum della Ristorazione in Catena promosso da Aigrim-Fipe che ha riunito a Milano imprese, istituzioni ed esperti per confrontarsi sul valore del lavoro e sulle prospettive del settore. Al centro dell'incontro soprattutto i giovani, che rappresentano il 40% degli occupati. Allo studio politiche capaci di sostenere la crescita delle imprese e rendere il settore più attrattivo per motivare le nuove generazioni anche investendo sulla formazione e coniugando equilibrio tra lavoro e tempo libero.