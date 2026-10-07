Al Salone della CSR l'Ia dà voce ai cittadini sulla sostenibilità

Volti e voci raccontano cosa significa "Andare oltre": al Salone della CSR, studenti e visitatori rispondono alla domanda che è il leitmotiv della XIV edizione della kermesse dedicata alla sostenibilità, in corso all'Università Bocconi di Milano. Un corner interattivo, vicino a una delle quattro 'piazze' tematiche presenti al Salone (Piazza Italo Calvino) raccoglie i contributi video delle persone che alla fine dell'evento potranno esseri letti come un libro aperto. Un'esperienza per rendere il più possibile partecipe il pubblico e che si sta rivelando una delle novità più interessanti della manifestazione.

Come funziona 'Vox Pop IA'? Dallo sport alla finanza fino all'ambiente, il sistema sfrutta l'intelligenza artificiale e la risposta che si dà alla domanda "cosa significa per te 'andare oltre'?" viene registrata in un video di pochi secondi, trascritta in tempo reale e proiettata su un monitor. Il contenuto analizzato dall'intelligenza artificiale e abbinato a parole chiave finisce in macrocategorie. Un modo anche per rivisitare a fine evento quelli che sono i concetti più gettonati e riflettere sulle opinioni dei cittadini.

"Andare oltre significa non dover più parlare di sostenibilità, non sarà più un aggettivo da aggiungere, ma il normale modo di gestire un'impresa, capace di guardare a lungo periodo e agli impatti delle decisioni su stakeholder, comunità e ambiente"; "andare oltre vuol dire avere coraggio di superare i luoghi comuni"; "andare oltre significa contrastare lo spreco alimentare, che è anche uno spreco di acqua, energia e lavoro"; "andare oltre significa vedere nella tutela dell'ambiente un investimento anziché solamente un costo": finora sono circa un centinaio le voci registrate e "vivere la comunità" è il percorso più citato. Tra i temi più caldi: innovazione e sviluppo, ambiente e comunità e territorio.