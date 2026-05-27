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Al via da domani 'RiminiWellness'

Dal 28 al 31 maggio 2026 si svolgerà alla Fiera e Riviera di Rimini

'RiminiWellness 2026' - (Foto Ieg)
'RiminiWellness 2026' - (Foto Ieg)
27 maggio 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dal 28 al 31 maggio 2026 si svolgerà 'RiminiWellness 2026' alla Fiera e Riviera di Rimini. La cerimonia di apertura, alle ore 12 nella Wellness Arena, Hall Sud, segnerà ufficialmente l’inizio della manifestazione e l'avvio dell'appuntamento internazionale dedicato all’intero ecosistema del mondo wellness. Un 'Celebration party' - il 29 maggio alle 19.30 - sarà dedicato ai 20 anni di RiminiWellness.

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Protagonista della serata sarà Giorgio Prezioso, che porterà in console un DJ set ad alta energia capace di trasformare la fiera in una grande festa. L’appuntamento sarà all’Ingresso Sud – Celebration Stage, che per l’occasione si accenderà come cuore pulsante dell’evento, tra musica, energia e intrattenimento continuo. Durante il party, verrà lanciato in anteprima nazionale il teaser di Physical Italia - da 100 a 1, la prima edizione italiana della competizione fisica prodotta da Endemol Shine Italy e in arrivo solo su Netflix. Nel corso della kermesse sarà presente anche il team di Dubai in vista delle manifestazioni 'sorelle' Dubai Active, Dubai Muscle Show e Dubai Active Industry, che insieme rappresentano il principale appuntamento del Medio Oriente dedicato alla salute, al fitness e al benessere, che tornano dal 30 ottobre all'1 novembre per la loro decima edizione. Il team di Dubai ci sarà con uno spazio espositivo per offrire supporto diretto a tutti coloro che desiderano entrare nel mercato del Medio Oriente.

In concomitanza con la manifestazione, arrivà anche la quarta edizione di RiminiWellnessOff, il fuorisalone del fitness, del benessere e dello sport organizzato da Italian Exhibition Group e dal Comune di Rimini. Da giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026, il centro storico e la Riviera di Rimini si trasformeranno in una grande palestra a cielo aperto, grazie a un fitto programma di eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative intorno alle quattro dimensioni chiave in tema di qualità della vita: esercizio fisico, nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva.

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RiminiWellness Fiera e Riviera di Rimini Dubai Active Industry Dubai Muscle Show Dubai Active Physical Italia da 100 a 1
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