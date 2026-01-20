Alimentazione, Carrassi (Assitol): "aziende concordi in certificazione sostenibilità per olio di palma"

"L'olio di palma, con i suoi oltre 70 milioni di tonnellate prodotte ogni anno nel mondo, è sicuramente una risorsa strategica e una materia prima fondamentale per soddisfare le esigenze del mercato e della produzione agroalimentare, sia dei prodotti dolci che di quelli salati. Benché secondo la normativa vigente non sia obbligatorio certificare l'olio di palma come sostenibile, le aziende hanno già deciso di orientarsi volontariamente verso la direzione della certificazione. L'olio di palma sostenibile è l'alternativa sicura e sostenibile per gli oli vegetali, perché è l'unico ad avere una grande disponibilità a livello mondiale". Così Andrea Carrassi, direttore generale di Assitol, l'Associazione italiana dell'industria Olearia, partecipando a Rimini al seminario organizzato con l'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile (Uiops), nell'ambito del Sigep, il Salone internazionale dedicato a Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza. Un incontro organizzato per presentare il Position Paper "Olio di palma sostenibile: nutrizione e sicurezza alimentare", recentemente adottato dal Comitato Tecnico Scientifico Uiops, un organismo interdisciplinare esterno di esperti scelti per assicurare autorità, rigore scientifico e obiettività nei contenuti pubblicati o adottati dall'associazione stessa. Ha una funzione di supporto scientifico e di validazione oggettiva per tutte le attività di comunicazione e posizionamento dell'Unione sui temi dell'olio di palma sostenibile, in termini di sostenibilità ambientale, nutrizionale, sociale e di filiera.