circle x black
Cerca nel sito
 

Alleanza Assicurazioni, Fancel (Generali): "Per Gruppo 2025 positivo, oltre 10mln clienti"

"300 milioni di investimenti nel Piano strategico"

Alleanza Assicurazioni, Fancel (Generali):
05 febbraio 2026 | 17.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per il Gruppo Generali “il 2025 è stato un anno molto positivo per la creazione di valore e per la crescita che abbiamo avuto nel ramo danni e nel ramo vita. Infatti, continuiamo solidamente a essere il primo assicuratore del Paese con quasi 11 milioni di clienti. Alleanza, in tale contesto, ha un ruolo di rilievo, grazie alla splendida rete dei suoi 10mila consulenti”. Così, Giancarlo Fancel, Country Manager e Ceo di Generali Italia, intervenendo alla Convention 2026 ‘Next To The Future’ organizzata da Alleanza Assicurazioni, storica compagnia del gruppo Generali, per presentare le linee strategiche del nuovo anno all’insegna di ‘Next’: la trasformazione industriale che punta sull’evoluzione della consulenza professionale per rafforzare la leadership in protezione, previdenza, risparmio e investimento.

“Nel Piano strategico abbiamo complessivamente oltre 300 milioni di investimenti per quanto riguarda le nuove tecnologie, l'automazione dei processi e la finalizzazione della digitalizzazione, che consentiranno alla nostra rete di dedicare più tempo alla relazione con il cliente - spiega Fancel - Pertanto, sfruttiamo l'intelligenza artificiale per consentire di raccogliere al meglio le informazioni e dedicare più tempo prezioso ai nostri clienti. La rete è centrale nella nostra strategia, quindi gli investimenti sono giustificati per questi motivi”.

“Oggi ritengo che abbiamo una partnership e svolgiamo un ruolo pubblico-privato proprio con il nostro programma di educazione finanziaria, che ogni anno viene portato all'attenzione delle principali istituzioni del Paese. È un percorso molto lungo perché la cultura finanziaria nel nostro Paese non è ancora sufficientemente sviluppata. Con Alleanza intendiamo continuare questo percorso, che riteniamo sia assolutamente virtuoso e riscontriamo sempre più attenzione e interesse”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Generali Alleanza Assicurazioni Next To The Future trasformazione industriale
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza