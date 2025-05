Negli ultimi anni il gigante dell’e-commerce ha costituito una flotta di 750 mila robot industriali e ora, nel Last Mile Center di Dortmund, sperimenta il concetto di ‘Delivery station del futuro’. Presto disponibili in Europa, le più recenti innovazioni tecnologiche, volte ad aumentare l’efficienza e l’efficacia delle consegne con un occhio sempre attento al benessere del dipendente e alla soddisfazione del cliente, sono state presentate all’appuntamento annuale ‘Delivering the future 2025’.