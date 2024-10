Ambiente, Barbaro: "Successo per l’Italia, da oggi nel Bureau della Convezione Acque"

“È stata una missione di successo quella di Lubiana, in quanto oggi sono stati resi noti i risultati delle votazioni per i membri del Bureau della Convenzione Acque per il prossimo triennio e il candidato italiano proposto, Salvatore D’Angelo, è stato eletto insieme agli altri dieci componenti in rappresentanza di tre continenti". Così in una nota il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro.

"Con l’elezione del delegato del Mase, avremo la possibilità di essere maggiormente coinvolti nell’attuazione della Convenzione che può essere compresa nei maggiori programmi di sviluppo qualora si tratti di gestione delle risorse idriche. Consideriamo la Convenzione uno strumento essenziale per le attività di cooperazione idrica transfrontaliera e per tutti quei programmi di tutela e di sviluppo verso la triplice sfida globale cambiamento climatico, perdita della biodiversità, desertificazione”, conclude.