Aperte le candidature al Generative Business Award

Valorizzare le realtà produttive capaci di andare oltre il semplice profitto, trasformandosi in motori di benessere per le comunità e il territorio. Con questo obiettivo NeXt nuova economia per Tutti Aps Ets e Il Giornale delle pmi annunciano l’apertura della prima edizione del Generative business award. In un contesto economico in profonda trasformazione, l’evento intende premiare le pmi (di ogni forma giuridica) che hanno saputo integrare l’approccio alla generatività nel proprio modello di business. Non solo sostenibilità ambientale, dunque, ma orientamento all’impatto positivo multidimensionale nelle scelte produttive e di erogazione dei servizi, relazioni umane di qualità, inclusione, innovazione sociale e partecipazione attiva dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il concetto di generatività delle organizzazioni, elemento centrale della nuova economia sociale e civile, identifica quelle imprese che con le loro scelte contribuiscono al cambio di paradigma da un modello estrattivo di valore, che impoverisce il bene comune e il capitale sociale (oltre che ambientale ed economico) dei territori, a un modello civile in cui l’impresa rappresenta una particella del bene comune, un soggetto capace di attivare e connettere, al suo interno e al suo esterno, le migliori energie e sinergie, perché a crescere non sia solo il profitto, ma il benessere multidimensionale di tutti e di ciascuno.

"L'azienda generativa - dichiara Luca Raffaele, direttore generale di NeXt economia - è quella che sa far fiorire le persone e i territori in cui opera. Con questo specifico riconoscimento vogliamo dare voce a quegli imprenditori e a quelle imprenditrici che dimostrano, ogni giorno, come la nuova economia sociale e civile sia la via non solamente più etica ma anche quella più solida per garantire una competitività a lungo termine".

"Sentiamo - commenta Dario Vascellario, direttore de Il Giornale delle pmi - la responsabilità di dare spazio a queste esperienze, perché rappresentano non solo buone pratiche, ma veri e propri modelli di futuro. Raccontarle significa accelerare questo passaggio culturale, offrendo ad altre imprese esempi concreti di come competitività e impatto possano crescere insieme".

Le aziende candidate saranno valutate da un apposito Comitato etico, presieduto dal professore Leonardo Becchetti, co-fondatore di NeXt Economia e professore di Economia Politica all’Università di Roma Tor Vergata.

Le imprese interessate potranno sottoporre la propria candidatura entro il 31 maggio 2026 compilando il questionario disponibile al seguente link: https://forms.gle/wruw2Hh81uuCJkxv7. La premiazione si terrà nel mese di giugno 2026. Data e location saranno successivamente comunicate.