Appalti: Iannicelli (Ordine ingegneri Milano), 'd.lgs 36 del 2023 sposta paradigma da processo a risultato'

"Oggi, a questo convegno, cerchiamo di valutare i vari aspetti che derivano dall'introduzione del d.lgs 36 del 2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici), che ha sostanzialmente spostato il paradigma dalla procedura al raggiungimento del risultato. Con i vari referenti istituzionali, aziendali e della comunità professionale, valuteremo e cercheremo di spiegare gli effetti del decreto". Così Carmelo Iannicelli, consigliere dell' Ordine ingegneri Milano è intervenuto durante il seminario "Aspetti gestionali nella pubblica amministrazione - Le metodologie per un efficace coordinamento dei pubblici appalti" organizzato a Palazzo Reale di Milano dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano.