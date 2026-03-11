circle x black
Assegno unico, pagamento marzo 2026: importi e quando arriva

Quando viene erogato il sostegno e cosa cambia da questo mese

Papà con figlia - ()
11 marzo 2026 | 07.23
Redazione Adnkronos
Si avvicina la data del pagamento dell'Assegno unico e universale per i figli a carico per marzo 2026. Questo mese segna anche un passaggio importante per gli importi di questa prestazione.

Con l’inizio del nuovo anno, il rinnovo dell'Isee deve rappresentare un’operazione fondamentale per milioni di famiglie italiane. L'Indicatore della situazione economica equivalente è infatti lo strumento principale utilizzato dallo Stato per stabilire l’accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Il mancato aggiornamento dell’Isee 2026 nei tempi previsti, può comportare la perdita di importanti aiuti economici, anche per chi ne ha beneficiato negli anni precedenti.

Cosa cambia a marzo

Importi e soglie Isee sono stati rivalutati per il 2026 dell'1,4% in base all'inflazione Istat. A partire da questo mese però, in assenza di un Indicatore della Situazione economica equivalente valido, l’Assegno unico viene pagato con importo minimo. Se l’Isee viene attestato entro il 30 giugno 2026, l’Inps può ricalcolare l’importo e riconoscere gli arretrati.

Questo sostegno economico per le famiglie con figli a carico viene erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Inps risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova. Ecco quali sono i documenti necessari per rinnovare l'Isee.

Pronti i nuovi modelli Dsu 2026

Sono inoltre disponibili i nuovi modelli della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che serve per il calcolo dell’Isee, necessario per ottenere una prestazione sociale agevolata. L’Inps ha comunicato di aver provveduto ad aggiornare automaticamente le attestazioni Isee di tutte le Dsu presentate dal primo gennaio 2026, integrandole con l’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

Quando arriva il pagamento di marzo

Nel terzo mese dell'anno il pagamento di questo sostegno economico per le famiglie con figli a carico avviene tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo.

