I dati da gennaio a settembre: 6.221.800 i nuclei familiari che hanno ricevuto il contributo
Assegno unico universale, nei primi nove mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie contributi per 14,7 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (Auu) pubblicato ieri con riferimento al periodo gennaio 2024 – settembre 2025.
Sono 6.221.800 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.843.676 figli: l’importo medio per figlio a settembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 173 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro), a 224 euro per la classe di Isee minima (17.227,33 euro per il 2025).