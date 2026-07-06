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Assicurazioni: Cattaneo (Reale Mutua), 'prevenzione, protezione e cura costituiscono paradigma da seguire'

06 luglio 2026 | 11.58
Redazione Adnkronos
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"Quelli della salute e del welfare sono temi fondamentali per tutti noi come persone, ma sono anche temi che, con più naturalezza, si possono portare avanti come compagnia assicurativa, nell'ampliamento del nostro perimetro di attività dei servizi che forniamo. Per noi, infatti, questo principio di prevenzione, protezione e cura, è un paradigma che vogliamo seguire, realizzare e portare con valore, affidabilità e qualità a tutti i nostri soci e clienti". Lo ha detto Matteo Cattaneo, Ceo Reale Services e Group Chief Transformation & Services Development Office di Reale Mutua, nel corso della seconda giornata di lavori degli Insurtech Days 2026, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo 'Life, Health & Longevity', la giornata interamente dedicata all'evoluzione dei modelli assicurativi in ambito Vita, Salute e Longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici.

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