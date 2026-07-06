circle x black
Cerca nel sito
 

Assicurazioni, Cattaneo (Reale Mutua): "Vogliamo fornire a soci e clienti valore più ampio"

'Prevenzione, protezione e cura guideranno evoluzione della nostra offerta'

Matteo Cattaneo, Ceo Reale Services e Group Chief Transformation & Services Development Office di Reale Mutua - (foto Adnkronos)
Matteo Cattaneo, Ceo Reale Services e Group Chief Transformation & Services Development Office di Reale Mutua - (foto Adnkronos)
06 luglio 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il ruolo delle compagnie di assicurazione sta cambiando e si sta ampliando, perché siamo noi assicuratori che pensiamo sia opportuno fornire un valore più ampio ai nostri soci e clienti. Il cambiamento in atto, però, è dato anche dal fatto che i clienti stanno vedendo in noi degli operatori a cui si possono affidare sempre di più, anche per tematiche ulteriori rispetto al nostro mestiere principale, che è quello delle polizze assicurative. C’è grande effervescenza in questo periodo e grandi cambiamenti che stanno per arrivare". Sono le parole di Matteo Cattaneo, Ceo Reale Services e Group Chief Transformation & Services Development Office di Reale Mutua, alla seconda giornata di lavori degli 'Insurtech Days 2026', un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo 'Life, Health & Longevity', la giornata interamente dedicata all’evoluzione dei modelli assicurativi in ambito vita, Salute e Longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici.

"Il tema della salute o del welfare sono temi fondamentali per tutti noi come persone - ha aggiunto -, ma sono anche temi che, con più naturalezza, si può provare a portare avanti come compagnia assicurativa, nell'ampliamento del nostro perimetro di attività dei servizi che forniamo. Per noi, infatti, questo principio di prevenzione, protezione e cura, è un paradigma che vogliamo seguire, realizzare e portare con valore, affidabilità e qualità a tutti i nostri soci e clienti", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
assicurazioni insurtech valore aggiunto salute welfare
Vedi anche
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video
Aurora Ramazzotti scrive e canta 4 canzoni, il regalo di matrimonio per Goffredo Cerza - Video
Ultimo a Tor Vergata parte con 'Pianeti' e si emoziona - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza