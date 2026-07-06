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Assicurazioni: focus di Generali su nuova domanda per la salute e cambiamento Life Insurance

06 luglio 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il cambio della domanda necessita un cambio di paradigma. Di conseguenza, Generali si sta posizionando con un nuovo ruolo: non solo pagatore della prestazione, ma anche accompagnatore dei propri clienti nel percorso salute, attraverso la comprensione dei bisogni, l'ampliamento di accesso alle cure con un network di eccellenza e lo sviluppo di una piattaforma integrata di servizi". E' quanto affermato da Luca Tavecchia, Head of Health & Accident Operations di Generali Welion, intervenendo alla seconda giornata di lavori degli Insurtech Day's 2026, la due giorni organizzata a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo 'Life, Health & Longevity, la giornata interamente dedicata all'evoluzione dei modelli assicurativi in ambito Vita, Salute e Longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici. Ivan Mestriner, Responsabile Vita e Danni Alleanza Assicurazioni - Gruppo Generali, ha approfondito, invece, il cambiamento del ruolo della Life Insurance: "Ancora oggi 6 lavoratori italiani su 10 non hanno la previdenza complementare. E' necessario, pertanto, svolgere un'attività sul territorio, portando conoscenza, formazione e consapevolezza. Oggi Alleanza lo fa con il più grande tour nazionale di educazione finanziaria e assicurativa, dedicato soprattutto ai giovani under 35".

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