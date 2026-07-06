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Assicurazioni: Losito (EY), 'con meno figli, servizi per cura degli anziani saranno servizio essenziale'

06 luglio 2026 | 11.58
Redazione Adnkronos
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"I nuclei familiari, che sempre spesso sono nuclei composti da una o due persone e non più una 'famiglia tradizionale' con uno o piú figli. Questi fa sì che la cura degli anziani diventerà un aspetto più critico e, di conseguenza, tutti i servizi connessi con l'assistenza all'anziano saranno sempre più importanti e al centro dell'economia". Sono le parole di Cristian Losito, Partner, Financial Services, Consulting di EY, in occasione della seconda giornata di lavori degli Insurtech Days 2026, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo 'Life, Health & Longevity', la giornata interamente dedicata all'evoluzione dei modelli assicurativi in ambito Vita, Salute e Longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici.

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