Assicurazioni: Tessitore (InSalute Servizi), 'centralità di salute e prevenzione trasformano ruolo assicuratori'

"L'assicurazione evolve e diventa attore di un ecosistema complesso che mira non a gestire dei premi e dei sinistri, ma a gestire la salute dei clienti. In questo modello pro-attivo, in cui si decide un piano di prevenzione, ossia cosa si deve fare per gestire e tutelare la salute in modo preventivo, è una vera transizione di ruolo per tutti gli agenti e gli attori in campo". A dirlo Massimo Tessitore, Ceo InSalute Servizi, in occasione della seconda giornata di lavori degli Insurtech Days 2026, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo 'Life, Health & Longevity'.