Associazione marchi storici, al via campagna 'Orgoglio d’Italia, insieme'

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, l’Associazione marchi storici d’Italia lancia la seconda edizione della sua campagna testimonials, pensata per valorizzare, attraverso la voce di grandi imprenditori italiani, la storia e i valori dei marchi storici, promuovendo l’iscrizione al Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale istituito dal Mimit. La campagna, che quest’anno si intitola 'Orgoglio d’Italia, insieme', racconta in dieci clip la storia e i valori di dieci aziende certificate Marchio Storico e affiliate all’Associazione. Bernabò Bocca, Roberto Cimberio, Giacomo Giannandrea, Andrea Giacomini, Mauro Gargioni, Tommaso Inghirami, Luca Rossi, Marco Spinosi, Elena Perrella e Cristina Ziliani sono i protagonisti della campagna che, puntata dopo puntata, restituisce un racconto corale dello sviluppo industriale ed economico del nostro Paese.

“La volatilità e l’incertezza che dominano in questo periodo i mercati pongono sfide significative alle aziende italiane e ancora di più ai Marchi Storici, veri ambasciatori del Made in Italy nel mondo”, commenta Massimo Caputi, presidente dell’Associazione marchi storici. “Proprio per questo siamo fieri di tornare anche quest’anno con una campagna che possa raccontare l’immenso patrimonio e il know-how che queste imprese custodiscono. Questi dieci episodi, infatti, non solo mettono in luce storie aziendali che devono essere motivo di grande orgoglio per l’Italia, ma permettono anche ai giovani di conoscere le eccellenze del nostro Paese”.

La campagna, le cui clip verranno pubblicate con cadenza settimanale sui social dell’Associazione e su quelli delle aziende coinvolte, ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e rientra tra le attività ufficiali della Giornata nazionale del Made in Italy 2025. Dieci clip per valorizzare il marchio storico e promuovere l’iscrizione al Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale: Beltion, Ekaf-Cellini Caffè, Cimberio, Deisa Ebano, Emilio Schuberth, Giacomini, Guido Berlucchi, Inghirami, Sina hotels e Spinosi.