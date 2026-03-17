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Auto, Pichetto spinge in Ue per i biocarburanti

Il ministro chiede in Consiglio Ambiente di inserire una categoria dedicata nel regolamento sulle emissioni di vetture e furgoni.

Auto, Pichetto spinge in Ue per i biocarburanti
17 marzo 2026 | 13.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia chiede di inserire nel regolamento Ue sulle emissioni di auto e furgoni una categoria specifica, quella dei veicoli alimentati "esclusivamente" con carburanti neutrali in termini di emissioni di anidride carbonica. Lo ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo oggi in Consiglio Ambiente sul regolamento Ue sulle emissioni di Co2 di auto e furgoni.

Pichetto ha ricordato che "l’Italia ha avanzato una proposta, assieme ad altri Stati membri, con l’obiettivo di accelerare la transizione, rafforzare la coesione europea e individuare un nuovo spazio di crescita e sviluppo per il settore automotive e dei carburanti".

"Vogliamo rafforzare gli obiettivi climatici, aggiungendo nuove opzioni all’elettrico. Per questo - ha spiegato il ministro Pichetto Fratin - riteniamo fondamentale introdurre una categoria di veicoli alimentati esclusivamente con carburanti Co2-neutrali, coerentemente con la Legge europea per il clima. La nostra non è una posizione di parte. Siamo tutti consapevoli che l’Europa può diventare avanguardia nello studio e sviluppo di nuovi carburanti e nella ricerca e sviluppo di nuovi motori neutri per il clima", ha concluso.

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auto biocarburanti Gilberto Pichetto Fratin Ue
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