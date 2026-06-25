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Auto, Salvini: "Noleggio asset sviluppo, imposizioni Ue insostenibili"

Mattero Salvini - (Adnkronos)
Mattero Salvini - (Adnkronos)
25 giugno 2026 | 08.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Le attività di noleggio veicoli costituiscono un asset fondamentale e strategico per lo sviluppo del nostro Paese e per la cosiddetta transizione ecologica e tecnologica”. Lo ha detto il vicepremier e ministro della Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, intervenuto con un video messaggio all’evento ‘Le nuove frontiere della mobilità’ promosso a Roma da Aniasa, l’associazione che in Confindustria rappresenta i servizi di mobilità.

“Ribadisco, come ministro dell’attuale governo, la nostra totale contrarietà a quanto vorrebbe realizzare l'Europa con il suo cosiddetto pacchetto automotive: in nome di un'ideologia che poco ha a che fare con chi fa impresa, si vorrebbe obbligare le grandi flotte aziendali e le società di noleggio ad una quota addirittura del 95% di veicoli elettrificati in un lasso di tempo infattibile, con ripercussioni pesanti dal punto di vista economico, industriale e sociale”, ha proseguito il leader del Carroccio. E ha concluso: “Non smetteremo di portare avanti questa battaglia di assoluto buonsenso su cui stiamo cercando di costruire una maggioranza diversa dalle ideologie del passato. Infatti, la decarbonizzazione del comparto automotive non può e non deve prescindere da un approccio flessibile che tenga conto della sostenibilità sia ambientale, ma soprattutto dell'equilibrio economico e industriale dei soggetti interessati”.

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Tag
noleggio veicoli transizione ecologica pacchetto automotive veicoli elettrificati
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