Autostrade, il fotografo Baan: "Soggetti interessanti, entusiasta del progetto con Maxxi”

"Di solito i miei lavori su commissione sono per architetti e riguardano edifici, città, luoghi e così via. Quindi, ero davvero entusiasta quando il Maxxi mi ha contattato un paio di mesi fa per lavorare a questo progetto; questo perché faccio sempre molte fotografie aeree, da edifici in città, per approfondire, ingrandire davvero e mostrare questa combinazione di città e paesaggio. Penso che le autostrade siano un soggetto davvero interessante”. Lo ha detto il fotografo olandese, Iwan Baan, rispondendo alle domande dei cronisti all’interno del MAXXI per la presentazione della mostra fotografica dal titolo: ‘Italia in movimento. Autostrade e futuro’.