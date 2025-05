La Germania torna a schierare truppe all'estero per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha visitato la Lituania, in occasione dell'insediamento di una brigata corazzata tedesca destinata a rafforzare il fianco est della Nato. Si tratta del primo dispiegamento militare permanente all'estero dai tempi della Seconda Guerra Mondiale: un evento significativo che mira a scoraggiare contro eventuali aggressioni russe nei confronti della Lituania e degli altri Stati baltici, Estonia e Lettonia, che manifestano una crescente preoccupazione riguardo alle mire di Mosca.

"La Russia, così com'è oggi, - ha detto il cancelliere parlando a Vilnius accanto al presidente lituano Gitanas Nauseda - rappresenta una minaccia per tutti noi. È contro questa minaccia che ci stiamo difendendo, ed è per questo che siamo qui oggi".

La 45ma brigata e la svolta per la Bundeswehr

Sebbene la Germania abbia partecipato a missioni internazionali, la sua tradizione pacifista post-bellica ha storicamente limitato il suo coinvolgimento militare diretto. La creazione di questa brigata rappresenta, dunque, una svolta senza precedenti per la Bundeswehr nell'era postbellica. La cerimonia a Vilnius ha sancito ufficialmente la costituzione della 45ª brigata carri, nota anche come 'Brigata Lituania', che sarà schierata gradualmente nei prossimi anni, raggiungendo la piena capacità operativa, con circa 5.000 effettivi dislocati a Rukla e Rudninkai, entro la fine del 2027. Il Presidente lituano Gitanas Nausėda, dopo l'incontro con Merz, ha dichiarato: "Questo è un giorno storico. Questo è un giorno di fiducia, responsabilità e azione".

Questo spiegamento si inserisce nel più ampio contesto del rafforzamento dell'esercito tedesco, la Bundeswehr, dopo anni di sottofinanziamento. La decisione si colloca all'interno di un quadro più ampio di aumento delle spese per la difesa da parte dei membri della Nato, in risposta alle preoccupazioni per possibili aggressioni russe e alle pressioni provenienti dagli Stati Uniti.

Merz ha affermato che, oltre alla nuova brigata, "la Germania sta investendo massicciamente nelle proprie forze armate". Ha aggiunto: "Con questo, vogliamo anche inviare un segnale ai nostri alleati: investiamo ora con determinazione nella nostra sicurezza. Insieme ai nostri partner, siamo determinati a difendere il territorio dell'alleanza da ogni - aggressione. La sicurezza dei nostri alleati baltici è anche la nostra sicurezza".

A seguito dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina nel 2022, l'allora Cancelliere Olaf Scholz si era impegnato ad aumentare le spese per la difesa tedesca fino all'obiettivo NATO del 2% del PIL, annunciando la creazione di un fondo speciale per la modernizzazione della Bundeswehr. La Germania ha raggiunto tale obiettivo grazie a questo fondo, ma le risorse si esauriranno nel 2027. Il nuovo governo di coalizione ha ottenuto l'approvazione parlamentare per incrementare le spese per la difesa, derogando alle rigide regole sull'indebitamento. Merz, primo Cancelliere ad aver prestato servizio nella Bundeswehr, ha dichiarato al parlamento che "il governo fornirà in futuro tutti i finanziamenti di cui la Bundeswehr ha bisogno per diventare l'esercito convenzionale più forte d'Europa".

La guerra ibrida nel Baltico

Sono stati registrati segnali di crescente attività ostile russa, tra cui l'utilizzo di tattiche di "guerra ibrida" nel Mar Baltico. A inizio mese, un aereo spia russo è stato avvistato in Bielorussia, apparentemente per osservare un'esercitazione militare multinazionale Nato in Lituania.