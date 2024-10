Autunno caldo, oltre 60 scioperi indetti a ottobre

Si preannuncia un autunno caldo sul fronte degli scioperi, se dovesse confermarsi il trend di questo mese di ottobre che, ad oggi, vede oltre 60 scioperi indetti tutta Italia, tra locali, nazionali e lo sciopero generale, dai trasporti alla scuola alla sanità, passando per la giustizia. Eccone alcuni, a partire da oggi, 1 ottobre, con la protesta dei lavoratori Dussmann Service e Spd, addetti alle pulizie degli aeroporti di Linate e Malpensa, che incrociano le braccia per 24 ore (venerdì 4 ottobre protesteranno ancora i lavoratori Dussmann addetti alle pulizie nei lotti pulitori viaggianti Av e nelle Stazioni di Termini e Tiburtina. La protesta coprirà l’intero turno per ogni turno).

Sciopero nazionale, lunedì 7 ottobre, del personale Gsa addetto al servizio antincendio, sorveglianza e primo intervento presso strade, autostrade e e ospedali. La protesta organizzata da Filt Cgil avrà una durata di 2 ore dalle 19 alle 21. Venerdì 18 ottobre è previsto uno sciopero dei lavoratori del gruppo Stellantis e di tutto il settore automotive. La manifestazione nazionale a Roma è organizzata da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm mentre la durata dell’agitazione è di 8 ore ed è estesa ai dipendenti delle aziende dell’indotto. Anche Fismic Confsal, Aqcfr e Uglm hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del settore automotive indicendo 8 ore di sciopero sempre per il 18 e manifestazioni nelle 8 città dove sono presenti i principali siti produttivi del settore.

Ma probabilmente gli scioperi che interessano di più i cittadini sono quelli del trasporto - Tpl, aereo e ferroviario - e non ne mancheranno in questo mese di ottobre. Queste le date da segnare.

Trasporto pubblico locale. Prima giornata calda, il 5 ottobre con lo sciopero nazionale di 24 ore (con articolazione oraria a livello territoriale) proclamato da Orsa Trasporti; lo sciopero a Rimini, dalle ore 9 alle 13, dei lavoratori Start Romagna; quello di Lecce (scioperano per l'intera giornata personale viaggiante, macchinisti e capotreni di Ferrovie del Sud Est con fasce di garanzie prescritte 5-7.59 e 12.30-15.29); Modena, Piacenza, Reggio nell'Emilia (i lavoratori Seta scioperano per l'intera giornata con il rispetto delle fasce di garanzia); Udine (sciopero Tpl Arriva Udine dalle 15 alle 19). Il 15 ottobre scioperano i lavoratori di Atm Trapani dalle ore 12 alle 16. Il 18 ottobre sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale (ad esclusione della regione Emilia Romagna e Atm Trapani). Il 28 ottobre sciopera Busitalia Sita Nord in Umbria.

Trasporto ferroviario. Il 9 ottobre sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori Rfi manutenzione infrastruttura, uffici tecnici e amministrativi compresi, indetto da Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi. Dalle ore 21 del 12 alle ore 20.59 del 13 ottobre, sciopero nazionale dei lavoratori delle aziende che svolgono attività ferroviaria (con esclusione del settore manutenzione infrastruttura di Rfi). Il 13 ottobre sciopera per 8 ore (dalle 9.01 alle 16.59) il personale Trenitalia in Piemonte e Valle d'Aosta.

Trasporto aereo. L'11 ottobre sciopera per 4 ore il personale della Techno Sky Gruppo Enav di Milano Acc, Linate Centro Aeroportuale C.A. e Monte Settepani Crt, di Bari e Brindisi. L'11 ottobre scioperano i lavoratori Enav di Palermo, dalle 13 alle 17 (sciopero indetto da Filt Cgil e Uiltrasporti); i lavoratori Icts Italia dell'aeroporto di Pisa, dalle 13 alle 16.59 (indetto da Filcams Cgil). Attenzione al 27 ottobre, c'è lo sciopero nazionale indetto da Uiltrasporti dei piloti EasyJet che si fermeranno per 4 ore, dal 13.00 alle 17.00, con esclusione dei voli da e per Olbia e i voli da e per gli aeroporti della regione Liguria. Nella stessa giornata incrociano le braccia in tutta Italia, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, i lavoratori dellle aziende di handling operanti negli aeroporti e associate a Assohandlers. Sempre il 27 ottobre scioperano i lavoratori Enav di Olbia dalle ore 13 alle 17 e i dipendenti Sicuritalia Ivri di Venezia.

Scioperi anche nel settore giustizia. Nella giornata del 7 ottobre, a Lamezia Terme gli avvocati si asterranno da udienze e attività giudiziarie del settore penale. Dal 10 all'11 ottobre sciopereranno gli avvocati a Torre Annunziata. L'8 ottobre sciopero nazionale di 24 ore dei cancellieri esperti del ministero della Giustizia. Dal 14 al 18 ottobre scioperano gli avvocati della Camera penale di Crotone che si asterranno dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per ben 5 giorni.

Sanità. L'11 ottobre sciopero nazionale delle aziende della sanità privata che applicano il Ccnl Aris-Aiop, Aris Rsa, Aiop Rsa e Uneba, indetto da Cub Sanità, e delle aziende pubbliche e private del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Il 15 ottobre scioperano per l'intera giornata i lavoratori della clinica Hermitage Maugeri; il 18 ottobre, i lavoratori Oda di Catania e quelli di fondazione Istituto San Camillo di Centallo (24 ore).

Altre due date da segnare: il 18 e il 31 ottobre. Il 18 ottobre sciopero generale nazionale di 24 ore per tutti i settori pubblici e privati, indetto dal sindacato intercategoriale Cobas, per l'intera giornata, esclusi i settori sanità pubblica e settori socio-sanitari-assistenziali, la società tekra di i.a. comune di Siracusa, società Atm Trapani, imprese che svolgono attività ferroviarie, Rfi, Enav di Palermo e Olbia, Technosky e easyJet. Il 31 ottobre è indetto lo sciopero nazionale plurisettoriale del pubblico impiego, della scuola e dei vvf, escluso funzioni locali limitatamente ai servizi cimiteriali e ai servizi di polizia municipale e ai vigili del fuoco limitatamente al personale operante presso le sedi aeroportuali.