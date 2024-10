Axpo Pulsee Luce e Gas, nasce la nuova società del gruppo dedicata alla clientela consumer

Dopo avere annunciato poche settimane fa un investimento per il biometano in Basilicata, Axpo Italia, tra i maggiori player di energia in Italia, annuncia la costituzione della società Pulsee Srl. La costituzione della società dedicata alla clientela domestica rientra nella visione di Axpo di garantire ancora più focus, con investimenti, risorse e team dedicati per fornire ai consumatori italiani un servizio sempre più all’avanguardia e in cui semplicità, digitale e sostenibilità siano centrali nella proposta di Pulsee Luce e Gas ad un mercato sempre più attraente e competitivo.

Il Cda insediatosi ieri sotto la presidenza di Simone Demarchi ha nominato Amministratore Delegato Alicia Lubrani, già responsabile del business consumer di Axpo Italia e Chief Marketing Officer di Axpo Italia.