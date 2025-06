Banca Ifis 'conquista' illimity, l'offerta chiude con adesioni all'84,09%

Banca Ifis 'conquista' illimity, la banca fondata da Corrado Passera. Sono arrivate all’84,09%, ha quanto ha appreso l'Adnkronos, le adesioni all'offerta, incluse le azioni, pari al 3,973% del capitale sociale, consegnate dallo stesso banchiere fondatore. In un risiko bancario sempre più complicato da interventi di Autorità e tribunali, va in porto un'operazione di concentramento che crea un polo più solido nell’offerta di servizi e prodotti bancari principalmente indirizzata alla clientela privata e alle piccole e medie imprese, con focus sui servizi e sulle soluzioni di credito, e sulla gestione del credito deteriorato.

L'offerta ha superato ampiamente la soglia minima del 60%, così come quella del 66,7% che permette ora il pieno completamento dell’integrazione, a partire dalla fusione che Banca Ifis si era posta come obiettivo per estrarre le sinergie attese. Al contrario, non è stata raggiunta la soglia del 90% oltre la quale sarebbe scattato il premio aggiuntivo del 5%.

Da ricordare che il cda di illimity sulla base della documentazione esaminata e tenuto conto di quanto espresso dagli advisor finanziari Jefferies e Wepartner nelle proprie fairness opinion, aveva concluso che il corrispettivo fosse congruo dal punto di vista esclusivamente finanziario. Lo stesso cda aveva espresso invece evidenziato rischi e incertezze connesse alle carenze informative, alle sinergie attese, ai differenti modelli industriali dell’Emittente e dell’Offerente, ai rischi di realizzazione dell’operazione e al livello di patrimonializzazione del nuovo gruppo bancario.

Dubbi che ora avrà il compito di sciogliere il management di Banca Ifis. L'obiettivo dovrà essere quello di sfruttare tutti gli elementi complementari nei rispettivi modelli di business. (Di Fabio Insenga)