circle x black
Cerca nel sito
 

Banche: Buch (Bce) chiede assicurazione europea depositi per Unione forte

Claudia Buch (Bce) propone un sistema europeo di assicurazione depositi per rafforzare le banche, la fiducia e l'integrazione, completando l'unione bancaria.

Per la Vigilanza Bce è essenziale creare un sistema europeo di assicurazione dei depositi bancari - Fotogramma/Ipa
Per la Vigilanza Bce è essenziale creare un sistema europeo di assicurazione dei depositi bancari - Fotogramma/Ipa
02 luglio 2026 | 11.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un sistema europeo di assicurazione dei depositi "ben progettato contribuirebbe a garantire che tutti i depositi siano protetti in egual misura, a rafforzare la fiducia, a indebolire ulteriormente il nesso tra banche e Stato e a sostenere l'integrazione". Lo ha sottolineato in audizione alla commissione Econ a Bruxelles la presidente della Vigilanza Bce Claudia Buch.

Per Buch, "l'unione bancaria dovrebbe essere completata. Essa ha reso il settore bancario più resiliente e meno dipendente dalle risorse fiscali nazionali. Sebbene il nesso tra banche e Stato non rappresenti attualmente una preoccupazione prudenziale, i canali attraverso i quali potrebbe riemergere esistono ancora. Tuttavia, i depositi assicurati rimangono protetti dai sistemi nazionali".

L'Edis (European Deposit Insurance Scheme) è uno dei pilastri mancanti dell'Unione bancaria, del quale si parla da molti anni nell'Eurogruppo, senza però arrivare ad una decisione per i forti contrasti tra i Paesi nordici e quelli mediterranei.

All'interno dell'unione bancaria, ha continuato Buch, "i capitali e la liquidità dovrebbero poter circolare in modo transfrontaliero, fatte salve le garanzie che assicurino la possibilità di trasferimenti all'interno dei gruppi anche in periodi di crisi. Inoltre, un'ulteriore armonizzazione delle normative nazionali che potrebbero creare ostacoli al mercato unico consentirebbe alle banche di sviluppare modelli di business transfrontalieri che richiedono una dimensione sufficiente", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
banche Claudia Buch sistema europeo assicurazione depositi Bce
Vedi anche
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele
News to go
Legge elettorale, in maggioranza trattativa in salita su liste bloccate
Sal Da Vinci in lacrime, la dedica nel ricevere il Diploma honoris causa
News to go
Il turismo italiano perde 12,6 miliardi l'anno
L'aereo di carta più grande al mondo, da Pisa il Guinness dei primati - Video
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza