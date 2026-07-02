Banche: Buch (Bce) chiede assicurazione europea depositi per Unione forte

Un sistema europeo di assicurazione dei depositi "ben progettato contribuirebbe a garantire che tutti i depositi siano protetti in egual misura, a rafforzare la fiducia, a indebolire ulteriormente il nesso tra banche e Stato e a sostenere l'integrazione". Lo ha sottolineato in audizione alla commissione Econ a Bruxelles la presidente della Vigilanza Bce Claudia Buch.

Per Buch, "l'unione bancaria dovrebbe essere completata. Essa ha reso il settore bancario più resiliente e meno dipendente dalle risorse fiscali nazionali. Sebbene il nesso tra banche e Stato non rappresenti attualmente una preoccupazione prudenziale, i canali attraverso i quali potrebbe riemergere esistono ancora. Tuttavia, i depositi assicurati rimangono protetti dai sistemi nazionali".

L'Edis (European Deposit Insurance Scheme) è uno dei pilastri mancanti dell'Unione bancaria, del quale si parla da molti anni nell'Eurogruppo, senza però arrivare ad una decisione per i forti contrasti tra i Paesi nordici e quelli mediterranei.

All'interno dell'unione bancaria, ha continuato Buch, "i capitali e la liquidità dovrebbero poter circolare in modo transfrontaliero, fatte salve le garanzie che assicurino la possibilità di trasferimenti all'interno dei gruppi anche in periodi di crisi. Inoltre, un'ulteriore armonizzazione delle normative nazionali che potrebbero creare ostacoli al mercato unico consentirebbe alle banche di sviluppare modelli di business transfrontalieri che richiedono una dimensione sufficiente", ha concluso.