Gli Houston Rockets e ITA Airways hanno annunciato oggi una nuova partnership internazionale, che vede ITA Airways, compagnia aerea italiana di riferimento e membro del Gruppo Lufthansa, Official Partner della storica franchigia della Nba. "L’accordo con la squadra due volte campione NBA rafforzerà la visibilità del brand ITA Airways negli Stati Uniti grazie ad un posizionamento strategico del marchio durante le partite casalinghe degli Houston Rockets", si legge in una nota.

“ITA Airways è nota per l’attenzione che dedica a ogni passeggero e il nostro impegno comune nel migliorare l’esperienza dei tifosi rende questa collaborazione una scelta naturale”, ha dichiarato Gretchen Sheirr, President of Business Operations degli Houston Rockets e delle Houston Comets. “Con la crescita del basket a livello globale, questa partnership ci offre una grande opportunità per entrare in contatto con i nostri tifosi in Italia e unire le persone attraverso la passione condivisa per questo sport”.

“L’Italia ama il basket e l’NBA, e siamo quindi orgogliosi di annunciare questa nuova partnership internazionale con gli Houston Rockets. Si tratta di un’importante opportunità per rafforzare la presenza di ITA Airways negli Stati Uniti e a Houston, avvicinando sempre più viaggiatori e tifosi all’Italia”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways. “Puntiamo a creare nuove occasioni di incontro tra persone, culture e destinazioni, valorizzando al contempo la nostra Compagnia, l’Italia e le sue innumerevoli bellezze. La partnership con i Rockets rappresenta un’opportunità unica per entrare in contatto con un pubblico ampio e diversificato e sostenere i nostri obiettivi di crescita e sviluppo commerciale in tutto il Nord America”.

La partnership si inserisce nella strategia di crescita di ITA Airways negli Stati Uniti e valorizza il collegamento diretto tra Houston e Roma, nona destinazione nel network nordamericano della Compagnia. Inaugurata a maggio 2026, la rotta sta dimostrando il proprio potenziale commerciale, con risultati superiori alle aspettative, secondo Ita. Oltre a Houston, il network di ITA Airways in Nord America comprende New York, Boston, Miami, Chicago, Washington, Los Angeles, San Francisco e Toronto.

L’accordo prevede un programma coinvolgente dedicato ai tifosi, che prenderà vita attraverso una serie di attività di marketing e comunicazione sul ‘campo’ e attraverso i canali digitali e social degli Houston Rockets, con la partecipazione dei giocatori e delle leggende della franchigia. Queste iniziative consentiranno a ITA Airways di raggiungere un vasto pubblico nell’area metropolitana di Houston e di rafforzare il coinvolgimento degli appassionati di basket. Le attività dedicate ai tifosi sono pensate per avvicinare il pubblico americano all’Italia attraverso esperienze che uniscono sport e viaggio. Le iniziative comprenderanno attività promozionali, come concorsi instant-win e opportunità di accesso a esperienze premium esclusive. La partnership coinvolgerà anche il pubblico italiano, attraverso iniziative pensate per far conoscere gli Houston Rockets agli appassionati di basket e rafforzare il legame tra la franchigia, Roma e l’Italia.