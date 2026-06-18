BaxEnergy presenta Piano Industriale 2026–28, piattaforma industriale globale, ricavi ricorrenti

La strategia poggia su una crescita organica sostenibile e su una possibile accelerazione per linee esterne

Con oltre 140 Gw di capacità rinnovabile connessa - tra le più ampie basi installate nel software energetico in Europa - una presenza in più di 30 Paesi e 15 anni di esperienza, BaxEnergy, società del Gruppo Yokogawa, colosso industriale giapponese globale quotato alla borsa di Tokyo, presenta il Piano Industriale 2026 - 2028, che punta all’evoluzione da azienda di alta ingegneria a piattaforma industriale globale scalabile, integrata e sicura. La strategia poggia su una crescita organica sostenibile e su una possibile accelerazione per linee esterne.

“Abbiamo definito un modello che coniuga disciplina operativa, crescita sostenibile e flessibilità strategica”, sottolinea Roberto Tundo, Ceo di BaxEnergy. “Il nostro obiettivo è rafforzare il ruolo di BaxEnergy, all’interno del Gruppo Yokogawa, come piattaforma industriale globale integrata, resiliente e sicura, partner di riferimento per la transizione digitale del settore.”

Il piano fissa per il 2028 un obiettivo di ricavi pari a circa 33 milioni di euro (+39% medio annuo rispetto al 2025) e un Ebitda in forte rafforzamento a circa 14 milioni di euro (+81% medio annuo). Gli investimenti complessivamente programmati nel triennio, al netto di eventuali operazioni per linee esterne, ammontano a circa 17 milioni di euro, con un organico in crescita da 140 a 210 persone.

Dalla Sicilia al mondo: il percorso di crescita di BaxEnergyFondata ad Acireale nel 2010, BaxEnergy ha costruito in quindici anni un patrimonio di competenze nei settori software ed energetico che oggi supporta progetti in oltre 30 Paesi. L’azienda conta attualmente 140 persone, prevalentemente ingegneri e sviluppatori, e continua a mantenere in Sicilia il proprio centro di sviluppo strategico. L’ingresso nel Gruppo Yokogawa ha rafforzato la dimensione internazionale della società, grazie anche alla rete commerciale globale del gruppo. Il piano di sviluppo prevede un significativospecializzato nell’energia digitale.Alla base del posizionamento di BaxEnergy c’è una piattaforma unica che integra monitoraggio, controllo operativo, manutenzione e cybersecurity. La soluzione si distingue per il suo approccio “hardware-agnostic”, che consente di operare indipendentemente dal costruttore degli impianti e di gestire asset eterogenei all’interno di un unico ambiente tecnologico. A questa capacità si affianca la gestione intelligente delle risorse energetiche distribuite (DERMS), un ambito sempre più centrale con la crescita della generazione distribuita e dei sistemi di accumulo.I motori della crescitaLa strategia di crescita dell’azienda si fonda su quattro direttrici principali. La prima riguarda l’espansione dei ricavi ricorrenti attraverso servizi e modelli destinati alla capacità installata. La seconda è rappresentata dalla forza commerciale del Gruppo Yokogawa, che apre nuove opportunità di accesso ai mercati internazionali. La terza leva è l’industrializzazione della delivery alla clientela, che permette di sostenere la crescita mantenendo sotto controllo i costi grazie a processi standardizzati e a una rete di partner certificati. Infine, l’azienda punta su segmenti ad alto potenziale come cybersecurity, gestione delle risorse energetiche distribuite, intelligenza artificiale e mercati a forte intensità energetica.Nei prossimi tre anni, le maggiori prospettive di espansione sono attese nelle rinnovabili ibride utility-scale, nella cybersecurity per gli ambienti operativi (OT) e nei servizi ricorrenti lungo l’intero ciclo di vita degli impianti. L’intelligenza artificiale è già integrata nella piattaforma come componente trasversale, con l’obiettivo di trasformare i dati operativi in decisioni più rapide ed efficaci. Le applicazioni spaziano dall’ottimizzazione della produzione energetica alla manutenzione predittiva, con una roadmap orientata verso modelli di AI agentica che mantengono comunque la supervisione e il controllo umano.Sul fronte della sicurezza informatica, BaxEnergy adotta un approccio “security-by-design”, particolarmente rilevante in un contesto in cui le infrastrutture energetiche sono tra gli obiettivi più esposti alle minacce cyber. L’azienda offre inoltre servizi gestiti di cybersecurity attraverso un Security Operations Center OT-native interno, operativo 24 ore su 24 e allineato ai requisiti della direttiva NIS2 e dello standard IEC 62443.La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale sta alimentando una forte domanda di capacità di calcolo, trasformando i data center in uno dei principali poli di consumo energetico a livello globale. Per BaxEnergy questo rappresenta un nuovo ambito strategico di sviluppo. L’obiettivo è trasferire in questi contesti le competenze maturate nella gestione degli impianti di generazione, mettendo a disposizione strumenti di monitoraggio, controllo e ottimizzazione energetica in grado di migliorare efficienza, integrazione con le fonti rinnovabili, resilienza operativa e sicurezza.Crescita organica e acquisizioni mirateAccanto allo sviluppo organico, il piano industriale contempla anche possibili operazioni di crescita per linee esterne. Le acquisizioni saranno orientate a rafforzare competenze e tecnologie nei segmenti più avanzati dell’energia digitale, in particolare nella gestione delle risorse distribuite, nella cybersecurity e nell’intelligenza artificiale applicata, mantenendo al contempo un rigoroso equilibrio finanziario.Il mercato dell’energia digitale vede la presenza di grandi gruppi industriali, produttori di impianti che sviluppano software proprietari, operatori specializzati nel monitoraggio delle performance e fornitori focalizzati esclusivamente sulla cybersecurity. In questo scenario, BaxEnergy punta a distinguersi non attraverso una singola tecnologia, ma grazie a una proposta integrata e indipendente dai costruttori: una piattaforma unica capace di combinare monitoraggio, controllo, manutenzione e sicurezza informatica su qualsiasi tipologia di asset energetico.